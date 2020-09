MotoGp, Valentino Rossi e l'amarezza del campione

C’è amarezza, e non potrebbe essere altrimenti, nelle parole di Valentino Rossi.

“Ero al limite, perché ero dietro a Quartararo e non volevo perdere molto, volevo restare con lui – ha raccontato -. E’ un vero peccato perché penso che avrei potuto lottare per la vittoria e quantomeno per il podio: sinistra è sempre pericoloso, soprattutto con basse temperature, e ho perso l’anteriore”.

“Abbiamo ancora molte gare fino alla fine della stagione, quindi il nostro obiettivo è essere di nuovo competitivi partendo da Le Mans, lavorare bene nei box con la squadra e cercare di rimanere al top” ha aggiunto Rossi.

OMNISPORT | 27-09-2020 19:57