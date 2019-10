MotoGp, Valentino Rossi e Lorenzo commentano le voci sul ritiro

Hanno dominato per anni la MotoGp, ma il 2019 è stato finora un incubo per Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, tanto che nel paddock si sono moltiplicate le voci di un possibile ritiro nel 2020 o nel 2021 da parte dei due centauri che insieme arrivano a 14 titoli mondiali vinti.

Valentino Rossi nella conferenza stampa a Phillip Island, dove domenica si corre il Gran Premio d'Australia, è tornato a parlare del suo futuro rilasciando parole chiare sul suo possibile rinnovo nella prossima stagione: "In MotoGp la situazione è sempre più strana, bisogna decidere i due anni successivi con molto anticipo… Si cerca di firmare il contratto il prima possibile per stare tranquilli per il biennio seguente. Ora la motivazione non mi manca, però se vivi un momento difficile la motivazione deve essere forte…".

Il Dottore taglierà domenica il traguardo delle 400 gare in MotoGp: "Cosa avrei pensato se mi avessero detto che sarei arrivato a 400 Gp? Non ti aspetti arrivare qui quando inizi la carriera, non hai un’idea chiara e non sai per quanto tempo scenderai in pista. Non so come avrei reagito se qualcuno mi avesse detto che avrei fatto 400 gare. E’ un bellissimo traguardo. E' bello celebrare questo traguardo qui è perché questa pista è un’icona della MotoGp".

La situazione di Jorge Lorenzo è ben più preoccupante di quella del Dottore. Il centauro della Honda ha ottenuto finora appena 23 punti, e nelle ultime tre gare non è andato mai oltre la diciassettesima posizione. Una crisi profonda, che ha alimentato le voci di ritiro che lui smentisce seccamente.

"Sono stato sorpreso dai rumor sul mio ritiro quando sono arrivato qui. Non so da dove provengano, ma oggi si possono trovare rumor ovunque, in pista, su WhatsApp, su internet, per sentito dire nel paddock. Quindi è solo una vostra opinione decidere se prenderli come veri o meno. Ma io dico che è completamente falso e questa è soltanto una normalissima gara in cui devo migliorare la prestazione in pista".

"In teoria questa è una pista su cui ho avuto più difficoltà negli ultimi anni. Lo scorso anno non ho potuto correre, ma nei precedenti con Yamaha e nel 2017 con Ducati ho faticato per ottenere risultati. Sono state cambiate le gomme, quindi faccio più fatica ad essere competitivo. In generale è uno dei miei circuiti preferiti. Chissà se recupererò un po’ di feeling, non si può mai sapere".

SPORTAL.IT | 24-10-2019 11:14