MotoGp, Valentino Rossi fa un'ammissione sul proprio futuro

Il futuro di Valentino Rossi è ancora un'incognita. Il campione di Tavullia, in attesa di poter capire se e quando potrà tornare ad affrontare i suoi colleghi in pista, ha affrontato in prima persona vari temi, fra cui quello del possibile ritiro, in un'intervista alla tv britannica 'BT Sports'. Nello specifico, il Dottore ha ammesso: "Quando deciderò sul mio futuro? Siamo a fine maggio, penso che nelle prossime settimane farò la mia scelta e la comunicherò molto presto a tutti".

Rossi ha comunque dichiarato di non avere paura del ritiro, una convinzione rafforzata durante il lockdown: "Amo correre, è la mia vita da oltre vent'anni ma non ho paura. In questo periodo ho scoperto che posso comunque divertirmi. E' dal 1995 che la mia vita è in giro per il mondo ma riesco a immaginare il mio futuro quando smetterò con le moto, so di potermi godere la vita".

Il nove volte campione del mondo ha comunque precisato: "Non userei la parola ritiro ma di sicuro, quando arriverà quel giorno, il mio ultimo Gp sarà triste, difficile da approcciare e da accettare".

"Di sicuro quando smetterò sarà un giorno tristissimo per me – ha ribadito -, non mi aspetterò niente di bello se non tanta tristezza. Forse sarebbe più facile smettere ora, senza gente attorno, ma se continuo è perché voglio provare a essere ancora competitivo e fare delle belle gare".

Per quanto riguarda il 2021, in ogni caso, resta viva la possibilità che Rossi decida di andare in Yamaha Petronas: "Ma non sarà per dire ciao o per un tour d'addio – ha chiosato il Dottore – Andrò in Petronas solo se penserò di essere competitivo, se potrò provare a vincere delle gare o lottare per il podio".

Nel frattempo, però, c'è ancora una stagione da affrontare, emergenza sanitaria permettendo. La data più probabile per l'inizio della MotoGp (Moto2 e Moto3 hanno corso una gara, in Qatar a marzo, poco prima del lockdown) è il 9 agosto, quando è previsto il Gp di Repubblica Ceca a Brno. Si attende, comunque, la parola finale della Dorna per l'ufficializzazione del calendario definitivo.

SPORTAL.IT | 28-05-2020 22:35