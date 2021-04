MotoGp, Valentino Rossi fatica ancora: va in Q1

Le Ducati tornano davanti a tutti dopo le seconde prove libere del Gp di Doha, sul tracciato di Losail. Davanti a tutti ci sono i due bolidi ufficiali di Jack Miller e Pecco Bagnaia, seguiti da Johann Zarco del team Pramac. Poi Fabio Quartararo, Jorge Martin e Aleix Espargaro.

Franco Morbidelli riesce a qualificarsi in Q2 nonostante i problemi riscontrati in mattinata, niente da fare invece per Valentino Rossi, 14esimo e in Q1. Fuori dai dieci, e quindi costretto al Q1, anche il campione del mondo Joan Mir.

Libere 2, (primi dieci):

1 J. MILLER 1:53.145

2 F. BAGNAIA +0.313

3 J. ZARCO +0.392

4 F. QUARTARARO +0.438

5 J. MARTIN +0.448

6 A. ESPARGARO +0.501

7 F. MORBIDELLI +0.554

8 A. RINS +0.568

9 M. VIÑALES +0.727

10 S. BRADL +0.769

OMNISPORT | 02-04-2021 20:11