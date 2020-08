MotoGp: Valentino Rossi fuori dalla Q2

E’ stato Joan Mir il più veloce nelle terze prove libere del Gran Premio di Stiria, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo della Suzuki ha fermato il tempo in 1’23″456 mettendosi alle spalle Fabio Quartararo (Yamaha), staccato di 0″151.

Terzo crono per Takaaki Nakagami e Andrea Dovizioso, entrambi con 0″154 di ritardo. A seguire Vinales, Pol Espargarò e Oliveira. Qualificato in Q2 anche Franco Morbidelli, ottavo in mattinata. Fuori dalla Q2 invece Valentino Rossi che commette un errore nel finale chiudendo quindicesimo: il ‘Dottore’ dovrà passare dalla Q1.

OMNISPORT | 22-08-2020 11:21