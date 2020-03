MotoGp: Valentino Rossi, il messaggio dalla quarantena

Come la maggioranza degli italiani, anche Valentino Rossi sta trascorrendo a casa la quarantena per la pandemia di Coronavirus che sta imperversando nel nostro Paese e nel mondo Il Dottore, tornato dalle prove pre stagionali di Losail della MotoGp, si è rifugiato a Tavullia con la madre e la fidanzata Francesca Sofia Novello, e ha raccontato sulle pagine della Gazzetta dello Sport come sta vivendo l'isolamento.

"Fortunatamente sono a casa mia, in buona compagnia perché sono con la Franci, mia mamma e i nostri animali. Passiamo il tempo insieme e la Stefi ci vizia! Ci fa tante cose buone da mangiare. E poi abbiamo i nostri cani, ogni tanto usciamo con loro, e anche il gatto".

Le sfide ai videogiochi con i ragazzi dell'Academy: "Con i miei amici e i ragazzi dell’Academy facciamo grandi sfide online al simulatore. Oggi abbiamo fatto una gara a Spa. Fortunatamente ho la palestra in casa e posso allenarmi. Guardo molta tv, serie, film, Sky e ascolto tanta musica. Mi sono fatto delle belle playlist nuove!".

"Sistemo casa, metto a posto il garage, il magazzino, tante cose lasciate indietro. Ovviamente è una situazione dura, ma è dura per tutti. È noioso ma bisogna farlo per la salute e se lo facciamo bene, abbiamo più possibilità che tutto si risolva in meno tempo. Quindi anche voi, restate a casa” è l’appello finale rivolto dal centauro della Yamaha ai tifosi.

La MotoGp ha cancellato o rinviato le prime quattro gare: la speranza di tutti è di riprendere il 3 maggio in Spagna, ma i tempi della pandemia potrebbero purtroppo allungare ancora l'attesa.

SPORTAL.IT | 17-03-2020 12:37