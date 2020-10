MotoGp: Valentino Rossi, le sensazioni dopo le libere

Valentino Rossi ha raccontato le sue sensazioni dopo le libere a Le Mans sul bagnato: “Abbiamo incontrato condizioni molto difficili, perché oltre alla pista bagnata faceva molto freddo. È necessario guidare con molta dolcezza e prestare costante attenzione. La sensazione complessiva non è male, sono stato abbastanza bravo a gestire. Alla fine ho fatto dei buoni tempi sul giro, ma dobbiamo ancora lavorare”, ha spiegato il Dottore, ottavo.

Così invece il compagno di scuderia Viñales: Sono riuscito ad andare subito veloce e la sesta posizione è davvero buona sul bagnato, molto vicino ai ragazzi lì davanti. La pista è molto difficile, perché le temperature sono estremamente basse e questo rende molto facile commettere un errore. La squadra ha fatto un buon lavoro, e nel pomeriggio cercheremo di ripeterci. Se le condizioni saranno asciutte, sarà molto importante cogliere l’occasione per entrare in Top-10 e ottenere l’accesso alla Q2, perché non sappiamo cosa succederà domani”.

OMNISPORT | 09-10-2020 13:21