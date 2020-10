MotoGp, Valentino Rossi mantiene l'ottimismo

Il centauro della Yamaha Valentino Rossi nonostante gli 0 punti nelle ultime tre gare guarda con ottimismo al Gran Premio di Aragon, che storicamente invece non ha portato bene al Dottore, a podio solo tre volte in carriera. “E’ sempre stato un tracciato difficile per me, per cui sarà una bella sfida andare forte qui”.

“Ma quest’anno sono abbastanza veloce e ho buone sensazioni sulla moto. Lavoreremo ancora sodo e proveremo a capire se possiamo alzare il livello delle nostre prestazioni su questa pista”, ha spiegato il centauro di Tavullia.

OMNISPORT | 14-10-2020 13:31