Marc Marquez risponde a Valentino Rossi: "Contro di lui 6-0". Volano stracci in Indonesia

Continua anche in Indonesia il duello verbale senza esclusione di colpi tra Marc Marquez e Valentino Rossi che va avanti da 10 anni

Alla faccia degli appelli di Tardozzi di seppellire l’ascia di guerra. Marc Marquez e Valentino Rossi non ne vogliono sapere di fare pace. Il ritorno dello spagnolo sul tetto del mondo, la presenza del Dottore in Indonesia sono stati il volano perfetto per riaprire una faida che va avanti da 10 anni e che non accenna a finire. Botta e risposta a distanza tra i due come nei migliori, o peggiori fate voi, feud dello sport e non solo.

Rossi, la provocazione: non nomina Marquez tra i migliori

Valentino Rossi è in Indonesia. Il Dottore brand ambassador della Yamaha durante la presentazione della livrea speciale del team VR46 per la gara di Mandalika stuzzicato sui suoi grandi avversari in MotoGp ha dato questa risposta: “Ho avuto molti grandi rivali nella mia carriera e penso che siano stati Biaggi, Pedrosa, Stoner e Lorenzo. È difficile dire chi sia stato il più grande. Forse Lorenzo, perché siamo stati compagni di squadra per molto tempo. È stata come una storia d’amore”.

Niente di male direte voi. Forse. Ma oltre a dimenticare Sete Gibernau che è stato suo grande avversario, al pari di Biaggi nei primi anni di carriera nella classe regina, Rossi non ha per nessun motivo nominato Marc Marquez che durante gli ultimi anni di Vale in MotoGP ha praticamente dominato. Una dimenticanza probabilmente voluta da parte di Rossi.

Marquez risponde con freccia avvelenata

Non si è fatta attendere la risposta di Marc Marquez che nel media day alla vigilia delle prime prove del Gran Premio di Indonesia è stato chiamato a rispondere alla “dimenticanza” di Rossi: “Probabilmente perché non abbiamo mai lottato per un campionato – le parole riportate dalla pagina MemasGP – E non perché io ne ho vinto 6 e lui 0, e che all’inizio il mio più grande avversario è stato Lorenzo, e poi sono passato a Dovizioso. Sono gli unici due piloti con cui mi sono giocato il titolo mondiale fino all’ultima gara”.

In effetti numeri alla mano Valentino Rossi non ha mai vinto un Mondiale da quando Marquez ha fatto la sua comparsa sulla scena della MotoGP. La risposta di Marc è al curaro ma avvalorata dai numeri.

Marquez vs Rossi guerra senza fine

Dai fischi sotto il podio del Mugello all’ovazione per la caduta a Misano. Una sorta di eredità calcistica del tifo della MotoGP. Fazioni contrapposte come in una rivalità da stadio che affonda le sue radici in un odio atavico, anche alimentato dalle rivalità tra piloti. Capita anche in Spagna, è vero, al contrario, ma in maniera minore.

In Italia i venti di odio nei confronti di Marc Marquez soffiano ancora forte. L’origine del “male” risiede nella celeberrima rivalità con Valentino Rossi. Da quel 2015 che ha segnato una linea di confine marcata a vita nel rapporto tra i due campionissimi della classe regina. Lo screw job di Sepang macchia indelebile dello spagnolo agli occhi di Valentino Rossi e dei suoi tifosi.