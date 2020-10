Valentino Rossi e Federica Pellegrini positivi al Coronavirus

La seconda ondata della pandemia di Coronavirus in Italia sta aggiornando ogni giorno i record di tamponi e positività e il mondo dello sport è tutt’altro che immune.

La MotoGp e il mondo del nuoto sono infatti scossi dalla notizia delle positività al Covid-19 di Valentino Rossi e Federica Pellegrini .

Due delle icone più amate dello sport italiano hanno dato i rispettivi annuncia via social nel tardo pomeriggio e nella serata di giovedì a distanza di poche ore l’uno dall’altro.

A darne l’annuncio è stato lo stesso Rossi nel tardo pomeriggio di giovedì, alla vigilia del via del weekend che culminerà nel Gp d’Aragon in programma domenica 18 ottobre, gara che ovviamente il ‘Dottore’ non potrà partecipare.

Decisivo il secondo tampone della giornata, dopo l’esito negativo del primo, come ha spiegato lo stesso Rossi in una nota: “Purtroppo questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene. Mi sentivo particolare debole e avevo una leggera febbre, quindi ho chiamato subito il medico che mi ha fatto due test. Il risultato del ‘test rapido PCR’ è stato negativo, proprio come il test che avevo già fatto martedi. Ma il secondo, di cui mi’è stato inviato il risultato alle 16:00 di questo pomeriggio, è stato purtroppo positivo”.

La conseguenza più immediata sarà ovviamente quella di saltare la 10a prova del Mondiale 2020 , ma non è ovviamente possibile stabilire i tempi per il rientro in pista.

La speranza di tornare a correre già sette giorni più tardi sempre ad Aragon pe il Gp di Teruel è infatti appesa ai tempi di guarigione: “Sono chiaramente molto deluso per il fatto che dovrò saltare la gara di Aragon – ha concluso Rossi – Mi piacerebbe essere ottimista e fiducioso, ma mi aspetto che il secondo round ad Aragon sia un ‘no goʻ anche per me … Sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e anche se il test che ho fatto martedi è stato negativo, mi sono isolato già dal mio arrivo da Le Mans. Comunque, è così, e non posso fare nulla per cambiare la situazione. Ora seguirò il consiglio medico, e spero solo di guarire al più presto”.

In un comunicato stampa la Yamaha ha detto che Rossi è sempre stato a casa da domenica scorsa, dopo il rientro dal Gp di Le Mans. L’unico caso riscontrato finora tra i piloti ha riguardato Jorge Martin, in Moto 2, che ha saltato due gare consecutive. Dopo il brillante quarto posto di metà settembre nel Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, miglior risultato della stagione dopo il terzo posto nel Gp d’apertura in Andalusia, Rossi è incappato in tre ritiri consecutivi nei Gp di Emilia Romagna, Catalogna e Francia .

Federica Pellegrini ha invece dato l’annuncio attraverso una Story sul proprio account Instagram senza riuscire a trattenere le lacrime : “Buonasera a tutti, scusate la faccia ma ho ricevuto una brutta notizia. Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perchè avevo molti dolori. Tornando a casa nel pomeriggio ho cominciato ad avere mal di gola e ovviamente non sono più andata in piscina, Ho fatto il tampone e l’esito è positivo, ho contratto il Covid-19. Mi spiace tanto perché lunedì dovevo partire per Budapest cominciando a gareggiare, avevo bisogno e voglia di gareggiare”.

“L’anno era iniziato bene, mi stavo allenando bene e non vedevo l’ora di iniziare una stagione normale invece mi devo fermare di nuovo. Cercheremo di vedere il lato positivo della cosa, ma per adesso mi sfugge. Ci facciamo i dieci giorni di quarantena. Felicità a tutti”.

