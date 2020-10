MotoGp, Valentino Rossi promuove Portimao

Valentino Rossi ha girato a Portimao con una Yamaha R1 stradale: lì il 22 novembre è in programma il Gran Premio del Portogallo, tappa conclusiva del Motomondiale 2020.

“E’ una pista molto divertente. In televisione sembrava più difficile, un po’ più complessa, ma in realtà è bello girarci – ha raccontato -. Ci sono tre o quattro punti che potrebbero mettere timore a causa dei grandi salti che si compiono. Sarà impegnativo tenere le moto a contatto con l’asfalto qui, ma in generale è una pista molto dolce da guidare, quindi è di mio gradimento. Il tempo poi era perfetto per un test: elemento questo fondamentale quando si familiarizza con una pista nuova”.

OMNISPORT | 08-10-2020 15:32