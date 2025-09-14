Valentino Rossi pizzicato a ridere di Marquez caduto, è bufera: il web insorge, la risposta di Marc

Polemica social e non solo Valentino Rossi pizzicato a ridere della caduta di Marquez nella Sprint. Il web insorge, Misano fa festa e Marc risponde per le rime

Dal Mugello a Misano è cambiato poco e niente. L’odio di parte degli appassionati e tifosi italiani della MotoGP nei confronti di Marquez non demorde nonostante gli inviti alla riconciliazione. Gli effetti dello screw job di Sepang 2015 tra lo spagnolo e Valentino Rossi non recedono. Se poi il Dottore viene pizzicato dalle telecamere a sorridere della caduta di Marc durante la Sprint è come gettare benzina sul fuoco. Da parte suo il leader del mondiale a un passo dal titolo ha risposto per le rime a chi sugli spalti del circuito Marco Simoncelli ha fatto festa quando la sua Ducati è finita in ghiaia dando via libera alla vittoria di Bezzecchi.

Marquez cade, Misano esulta

Sesto giro della Sprint del Gp di San Marino. Marc Marquez rompe gli indugi, ne ha di più, attacca e passa Marco Bezzecchi fino a quel momento leader. Lo spagnolo forza per andare via subito e forse esagera. Alla curva 15 perde il controllo della sua Ducati e finisce per terra. Lasciando via libera al successo del Bez con tanto di festa in stile “Tre uomini e una gamba”.

Quello che succede a margine della caduta di Marquez non è il massimo della sportività. Sugli spalti di Misano si assiste a scene di giubilo. C’è un italiano che ha la strada spianata per la vittoria, ossia Bezzecchi. Ma c’è anche un odio viscerale nei confronti di Marquez per gli strascichi del Mondiale 2015 e della faida con Valentino Rossi ancora aperta da 10 anni a questa aperta.

Video: Rossi pizzicato a ridere della caduta di Marquez

A gettare ancor più benzina sul fuoco sono state le immagini che hanno fatto subito il giro del web di Valentino Rossi. Il Dottore è appostato a bordo pista, con lui anche tra gli altri il pilota di F1, Lando Norris. Nel momento in cui cade Marc Marquez, Rossi inquadrato ha una prima reazione di stupore. Poi, non si sa se per una battuta di chi gli sta attorno o se per altro motivo, accenna un sorriso. Che non passa inosservato agli occhi attenti della rete e dei social. Il tam tam diventa virale e Rossifumi finisce nella bufera.

Bufera web su Rossi, l’editoriale di Sam Patterson

I social si sono spaccati sin da subito sulla reazione di Rossi pizzicata dal video di cui sopra. Anche qui il web si divide tra i fan di Valentino che giustificano il tutto, compresa la reazione del pubblico di Misano, richiamando quella che ancora molti considerano una “porcata” fatta nei confronti del Dottore dieci anni fa, costata a loro dire il decimo titolo iridato. Altri considerano il gesto del pubblico di Misano e la reazione sorridente e gaudente di Vale un gesto dei più antisportivi.

Duro il commento-editoriale di Simon Patterson, firma del portale The-Race: “È indegno della sua eredità nello sport e dell’incredibile impatto che ha avuto dominando la MotoGP, mentre si dipinge sempre più come un vecchio che urla alle nuvole e, si spera, prima o poi, alcuni di coloro che gli sono più vicini gli ricorderanno che è meglio lasciare il passato alle spalle piuttosto che rovinare la propria incredibile eredità”.

La risposta di Marc Marquez

Lo spagnolo che verosimilmente a Motegi tra due settimane avrà il primo match point per il Mondiale MotoGP ha risposto per le rime alla “festa” del pubblico di Misano: “Chi ha festeggiato la mia caduta si definisce da solo. Ciò che non è normale è che a 6 GP dalla fine il terzo in classifica non abbia più possibilità di vincere. Il titolo andrà ad un Marquez!”. Ecco forse perchè Marc in un modo o nell’altro ci ha messo del suo a non voler vincere a Misano il titolo lasciando, forse, la vittoria al fratello Alex a Barcellona.