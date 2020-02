MotoGp, Valentino Rossi sorride dopo i test in Malesia

Si sono chiusi domenica i test della MotoGp sul circuito di Sepang, in Malesia, con Valentino Rossi che sembra ritrovare l'ottimismo in vista della stagione che sta per cominciare: "E' stato un test positivo, perché abbiamo provato tante cose e lavorato bene. Ho fatto un buon tempo nel time-attack di oggi. Sono stato veloce, sono tra i primi cinque, e ho fatto 1:58, risultato mai raggiunto in tutta la mia carriera, e questo è positivo". Queste le parole del 'Dottore' riportate da 'Marca'.

"Anche il passo non è male, però tanti piloti sono veloci – ha aggiunto il nove volte campione del mondo -. Alcune cose testate sono buone, altre meno. C’è molto lavoro da fare, ma è stato un ottimo test".

Il campione di Tavullia ha fatto i complimenti anche ai tecnici Michelin per le prestazioni delle gomme: "Abbiamo fatto tanti progressi, metà grazie alla Yamaha e metà per le nuove Michelin. La nuova gomma è buona, tutti vanno più forte. Più in generale, tutto il lavoro svolto su telaio e motore ci ha permesso di migliorare, direi che questi sono i punti forti della moto".

"Il lavoro con Munoz? Va molto bene, c’è una buona atmosfera. Siamo tutti contenti e lui è molto bravo" ha poi aggiunto Rossi, parlando del suo nuovo capo tecnico.

Valentino ha poi aggiunto una considerazione anche sui suoi avversari: "Marquez e Honda non si possono giudicare, Marc non sta bene. I più forti sono stati Viñales e Rins, a livello di ritmo. Forse Rins è stato più forte. Quartararo? E' stato molto veloce sul giro singolo, ma come passo non è andato veloce come gli altri due. Le Ducati? Non sono sembrate velocissime, ma è solo il primo test".

La prossima sessione di test si svolgerà in Qatar nel quarto fine settimana di febbraio. La stagione, poi, inizierà proprio nel Paese mediorientale il prossimo 8 marzo, nell'ormai classico appuntamento notturno sul circuito di Losail.

