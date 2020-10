MotoGp, Valentino Rossi spiega il suo errore

Valentino Rossi ha analizzato il suo errore a Le Mans, dove è caduto dopo le prime curve: “Peccato, sono anche un po’ sfortunato in questo periodo, perché non abbiamo preso punti in queste ultime tre gare, mentre la mia velocità e il mio potenziale non erano così male”.

“Sono entrato nella seconda curva molto lentamente, come tutti gli altri, ce la stavamo prendendo tutti comoda, perché le condizioni erano molto difficili. Faceva molto freddo con la pioggia. Purtroppo ho perso il posteriore”, sono le sue parole in conferenza stampa.

“Peccato, perché una caduta come questa, nelle prime curve, succede facilmente in condizioni di mezzo e mezzo. Non capisci ancora il tuo potenziale, se sei veloce con la moto, come ti senti con la moto, niente”.

OMNISPORT | 11-10-2020 17:56