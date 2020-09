MotoGp, Valentino Rossi spiega l'errore: "Punti buttati"

Valentino Rossi ha commentato amareggiato la caduta durante il Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Al secondo giro il Dottore è finito a terra alla curva 4, è riuscito a ripartire ma si è poi ritirato nel corso della gara: “Peccato, è stata una giornata difficile. Purtroppo ero alla staccata della 4, eravamo un bel gruppone. Devo aver sbagliato qualcosa, sembra che abbia pizzicato la leva del freno davanti e la moto mi si è chiusa. Peccato, ho fatto un errore. E’ inusuale, mi era capitato qualche anno fa a Barcellona, ma io ero molto piegato e questo mi ha fregato”, ha spiegato a Sky.

“Fino a lì andavo bene, ma poi dopo la caduta ho provato a continuare perché abbiamo fatto modifiche nel week-end e avevo più problemi con la gomma dietro e non avevo molto grip. Non avevo un gran passo, anche se dopo la caduta non era facile rimettersi a posto”.

“Peccato perché ho perso punti importanti per il Mondiale. In ogni caso non credo avrei avuto un grande passo per lottare con i primi come lo scorso weekend”.

Il Dottore va a caccia subito del riscatto al Montemelò: “L’anno scorso eravamo veloci a Barcellona. Mi sembrava di essere competitivo e di avere un buon passo, poi l’incidente con Jorge Lorenzo ha vanificato la gara. Quest’anno però le condizioni saranno diverse ed è difficile fare previsioni oggi. Adesso però voglio riposare qualche giorno: l’ultimo periodo è stato tosto con i due Gran Premi a Misano e i test”.

Lo Sky Racing Team VR46 ha registrato anche le cadute di Morbidelli e Bagnaia in MotoGp: “Vietti e Bezzecchi hanno salvato l’onore dell’Academy. Ci è stato tolto quello che avevamo conquistato lo scorso weekend, ma fa parte della vita. Quando ho visto cadere Pecco mi è dispiaciuto, è stato un vero peccato. Sky Racing Team VR46 anche in MotoGP? Chissà, può essere una buona idea per il futuro ma per ora restiamo così…”.

OMNISPORT | 20-09-2020 17:55