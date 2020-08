MotoGp, Valentino Rossi: "Strategia sbagliata"

Valentino Rossi ammette l’errore strategico nelle prove libere del venerdì in vista del Gran Premio di Stiria: “Il problema più grande quest’oggi è stato provare il time-attack nel pomeriggio. Avevamo deciso di salvare una gomma per domani, ma sull’asfalto c’erano più di 50 gradi ed era complicato migliorarsi rispetto al tempo registrato in mattinata. Speriamo di avere delle libere 3 asciutte, generalmente la mattina c’è più fresco e con queste condizioni puoi andare più forte”.

Il Dottore è virtualmente fuori dalla Top 10, e spera nelle libere di domani nonostante ci sia il rischio pioggia: “La giornata di domani sarà cruciale, proveremo a stare nei primi 10. Il mio passo non è poi così male, ma come ogni volta ci sono tanti altri piloti che sono veramente forti. Oggi abbiamo lavorato cercando di migliorarci rispetto alla scorsa settimana, ma non abbiamo ancora trovato ciò che ci garantisce un passo migliore”.

