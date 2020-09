MotoGp, Valentino Rossi: "Un buon venerdì"

Valentino Rossi è apparso soddisfatto del quinto posto fatto registrare nelle prove di venerdì.

“Mi trovo bene con la mia moto e alla fine ho fatto un buon time attack – ha detto il ‘Dottore’ -. E’ molto importante rimanere tra i primi 10, quindi questo è il nostro prossimo obiettivo. Per me Misano è sempre speciale, perché è davvero il mio Gran Premio di casa. Abito a 10 chilometri da qui. Sono cresciuto qui a Misano. Avere una piccola folla in pista è molto importante. E’ un buon passo per il futuro, quindi torniamo alla situazione normale prima possibile”.

OMNISPORT | 11-09-2020 20:14