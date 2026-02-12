Rossi, sgarbo a Ducati: niente moto di Marquez a Morbidelli, c'entra Bagnaia. Aldeguer ko, Pirro a Buriram

MotoGP: Franco Morbidelli non avrà la GP25 di Marc Marquez, la decisione del Team VR46 del Dottore mentre Gresini conferma che Aldeguer non ci sarà, nel GP di Thailandia correrà Michele Pirro

Si avvicina l’inizio del Mondiale MotoGP. Il carrozzone della classe regina corre veloce verso Buriram dove la settimana prossima ci saranno gli ultimi due giorni di test ufficiali prima del via del campionato a fine febbraio/inizio marzo con il Gran Premio di Thailandia. Dove non ci sarà Fermin Aldeguer. Il Team Gresini ne ha confermato l’assenza dopo l’infortunio di Aspar. Al suo posto l’indomito Michele Pirro. Intanto l’altro team satellite Ducati, il VR46 di Valentino Rossi ha deciso definitivamente di non dare la GP25 che è stata di Marquez e Bagnaia a Franco Morbidelli che correrà ancora una volta la GP24.

Aldeguer salta il GP di Thailandia

Era nell’aria, era stato preannunciato. Ora c’è anche l’ufficialità. Il Team Gresini ha confermato con una breve nota che Fermin Aldeguer non sarà disponibile per l’inizio della stagione. Il murciano è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio patito durante un allenamento con una Ducati Panigale ad Aspar il mese scorso. Lo spagnolo ha subito in quell’occasione una frattura alla diafisi del femore sinistro ed è stato poi successivamente operato.

Già nel collegamento video durante la presentazione show di Kuala Lumpur, Aldeguer aveva detto che avrebbe saltato probabilmente la prima gara in Thailandia oltre che i test del prossimo fine settimana sempre sulla pista di Buriram. E così sarà.

Quuando rientra Aldeguer: Pirro correrà in Thailandia

Gresini Racing in una nota ha confermato che Aldeguer non sarà presente ai test in Thailandia del 21 e 22 febbraio, né alla prima gara dell’anno, sullo stesso circuito il 1° marzo (il 28/2 si corre già la Sprint Race: “Aldeguer continua con determinazione e perseveranza. Il suo recupero sta procedendo rapidamente, ma non abbastanza velocemente da vederlo in Thailandia. Salterà i test di Buriram e l’inizio della stagione, e Michele Pirro lo sostituirà”

Ancora una volta il fedelissimo tester Ducati, Michele Pirro prenderà il posto di un ducatista infortunato, è stato così con Bastianini nel 2024 e con Marquez lo scorso anno nel finale di stagione. Aldeguer spera di rientrare per le gare in Brasile (22 marzo) e/o ad Austin (29 marzo).

Morbidelli, niente GP25: la decisione del team di Rossi

Il dado è tratto. Il Team VR46 ha deciso di non dare la GP25 a Franco Morbidelli per il campionato che sta per iniziare. La scelta della scuderia di Valentino Rossi sta nelle difficoltà incontrate da Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio lo scorso anno con il mezzo che solo Marc Marquez è riuscito a portare alla vittoria, peraltro dominando il mondiale.

Uno stile che si adatta solamente alla guida del pluri campione del mondo e che non sembra incontrare i favori degli altri ducatisti. Così dopo i test di Sepang in cui Morbidelli avrebbe provato, per sua stessa ammissione, una sorta di ibrido, VR46 ha deciso di usare ancora per Frakie la GP24 per il terzo anno di fila.

“Franco tornerà in sella alla moto dell’anno scorso , una moto che conosce molto bene e che il team conosce molto bene. È anche una moto molto competitiva che ha vinto molte gare”, le parole di Matteo Flamigni, responsabile del box del pilota brasiliano, riportate da As.