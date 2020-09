MotoGp, Valentino Rossi vuole il Mondiale più folle: "Grande motivazione"

Il centauro della Yamaha Valentino Rossi in conferenza ha parlato con ottimismo delle sue prospettive di titolo: “E’ un mondiale pazzo, la classifica è cortissima, questa deve essere una grande motivazione, in questo senso l’esperienza è importante anche se la velocità viene prima di tutto. Devo andare più veloce per aumentare la mia competitività e poter lottare per il titolo, la velocità è cruciale. E’ una stagione folle, equilibrata, somiglia molto al Mondiale di 20 anni fa, tutto può succedere in ogni weekend di gara”.

Valentino è poi tornato un’ultima volta a parlare del Gran Premio di San Marino: “Domenica scorsa è stata una giornata indimenticabile per il progetto della Academy, siamo molto fieri dei nostri piloti. Se fossi salito sul podio sarebbe stato un momento storico, purtroppo Mir mi ha superato all’ultimo giro. Ero riuscito a gestire Rins ma Mir era troppo veloce. Peccato, il podio è sempre speciale, qui a Misano lo è ancora di più, ma è andata così. Sarà più difficile per tutti, mi aspetto che gli altri siano più vicini a noi, per lottare per il podio dobbiamo migliorare in alcuni parti. Nei test abbiamo lavorato sodo, è stata una giornata positiva, abbiamo provato alcune cose nuove. Domano partiremo con un setup base. poi vedremo nei giorni successivi”.

Ancora sull’Academy: “Quando abbiamo iniziato non sapevamo cosa sarebbe accaduto negli anni a venire, si tratta di un programma unico. Quando Morbidelli ha vinto il Mondiale in Moto2 ho cominciato a pensare che avrei avuto dei rivali più forti proprio tra quelli cresciuti nella Academy. Siamo felici, stando insieme continuiamo a migliorare e ci divertiamo”.

Sui test di martedì: “Abbiamo provato un elemento che raffredda la parte posteriore della moto, può aiutare a gestire l’accelerazione avendo meno effetto impennata. Il feeling non è negativo, ma non è semplice gestirlo, è una cosa in più da fare e all’inizio sembra strano, ma può essere una buona idea per il futuro. Ho in programma il nuovo forcellone e il nuovo scarico, li proveremo nel corso del weekend”.

OMNISPORT | 17-09-2020 18:32