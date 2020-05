MotoGp: verso 6 gare in Spagna, salta il Mugello

La MotoGp cerca di ripartire dopo l'emergenza Coronavirus. Secondo le indiscrezioni, in Spagna potrebbero corrersi ben 6 Gran Premi: due gare a Jerez, due a Valencia, una a Barcellona una ad Aragon. Mugello verso lo stop definitivo, mentre Misano mantiene per ora la collocazione del 13 settembre, e si parla di un doppio appuntamento. "Il tema principale è quello della sostenibilità: se c’è la copertura finanziaria ci metteremo a disposizione, ma in questo momento già correre una gara è complicatissimo", ha però avvisato il direttore Albani ai microfoni della Gazzetta dello Sport..

L'obiettivo della Dorna è di correre almeno 10-12 Gran Premi, probabilmente tutti in Europa: "La nostra idea era di iniziare alla fine Luglio per rimanere in Europa fino a metà novembre più o meno e, successivamente, se a novembre e fino a metà dicembre sarebbe è stato possibile recuperare gare fuori dall’Europa, in località calde. Se ciò non fosse possibile, il Motomondiale finirebbe in Europa", ha detto Carmelo Ezpeleta a Dazn Spagna. Trattative in corso anche con Austria e Repubblica Ceca.

SPORTAL.IT | 08-05-2020 09:29