MotoGp, via un altro Gran Premio: slitta di nuovo il Mondiale

Slitta di nuovo il Mondiale di MotoGp a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo la cancellazione del Gran Premio del Qatar e i rinvii delle gare in Thailandia, Usa, Argentina e Spagna, Fim e Dorna hanno ufficializzato il rinvio anche del Gran Premio di Francia, a Le Mans, inizialmente in programma il 17 maggio.

Una decisione che era attesa: “La situazione attualmente generata dalla pandemia del coronavirus obbliga gli organizzatori a riprogrammare l’evento in un secondo momento. Lo stato attuale delle cose è in continua evoluzione, la nuova data fissata per il Gran Premio di Francia e per il Gran Premio di Spagna non potrà essere confermata fino a quando non si saprà con certezza quando sarà possibile svolgere gli eventi. Il nuovo calendario provvisorio verrà pubblicato appena sarà disponibile”, è la nota congiunta di Fim e Dorna.

Teoricamente, il motomondiale potrebbe ripartire il 31 maggio al Mugello, in occasione del Gran Premio d’Italia, se non saranno presi altri provvedimenti.

Valentino Rossi alcuni giorni fa si era espresso così sul destino del Mondiale: “Non è detto che ne dobbiamo fare 20 o 19 gare per forza. Questa cosa della doppia gara nel weekend può essere un’idea, ma anche un campionato di 12,13 gare con il format della MotoGp non sarebbe un dramma. Vedremo”.

SPORTAL.IT | 02-04-2020 12:18