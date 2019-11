MotoGp: Viñales domina a Sepang, Dovizioso batte Valentino Rossi

Maverick Viñales trionfa a Sepang e conquista il suo secondo successo stagionale in MotoGp. Il centauro della Yamaha vince il Gran Premio di Malesia interrompendo la striscia di cinque vittorie consecutive del campione del mondo Marc Marquez, secondo ma mai in grado di insidiare il connazionale. Terzo posto per Dovizioso dopo un bel duello con Valentino Rossi, poi Rins e Morbidelli.

Grande partenza di Morbidelli e Miller, ma è Viñales a prendere immediatamente la testa della corsa dopo poche curve. Il centauro della Yamaha conduce davanti a Miller, poi ci sono Marquez e Dovizioso, già nelle prime posizioni dopo essere scattati dalle retrovie, quindi Rossi. Sorpreso Quartararo, che sbaglia la partenza e si ritrova nel gruppone dietro.

Viñales imprime un ritmo importante e cerca di allontanarsi dai rivali, ma Marquez non lo molla e resta a poco più di un secondo, più staccato Dovizioso, terzo. Miller scivola in quarta posizione e duella con il Dottore, che si prende il posto al settimo giro.

Le Yamaha qui volano: Valentino Rossi si sente bene e raggiunge Dovizioso, con cui ingaggia la lotta per il terzo posto. Il centauro della Yamaha sembra in grado di sorpassare il ducatista nel lento, ma sul rettilineo Dovizioso vola via.

Viñales gira con tempi da qualifica e tiene a bada Marquez, che non riesce ad avvicinarsi: i due piloti hanno un grande margine sull’accoppiata Dovizioso-Rossi, che rallentano decisamente il ritmo e permettono a Rins, quinto, di rifarsi sotto.

Continua giro dopo giro la battaglia per il podio tra Dovizioso e Rossi: al diciassettesimo giro il ducatista va lungo a una curva, il numero 46 lo passa ma poi è costretto a ricedere il terzo posto sul rettilineo. Dietro Rins è sempre più vicino.

Niente colpi di scena nel finale di gara: Viñales imperioso taglia per primo, poi Marquez, Dovizioso, Rossi e Rins.

Ordine di arrivo

Vinales

Marquez

Dovizioso

Rossi

Rins

Morbidelli

Quartararo

Miller

Petrucci

Mir

SPORTAL.IT | 03-11-2019 08:48