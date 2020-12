MotoGp, Vinales: "Mi sento più forte che mai"

Maverick Vinales, dopo un 2020 al di sotto delle aspettative, ha voglia di riscattarsi nella prossima stagione: “La pausa mi sta facendo abbastanza bene. Sono stato a casa a pensare – riporta Metropolitan Magazine – e cercare di capire cosa dobbiamo migliorare. È importante sbarazzarsi dei cattivi sentimenti dell’anno. In prospettiva, c’erano sia cose positive che negative. Sono riuscito a ottenere il primo posto nella squadra. Quello era importante. Alla fine del Mondiale ero sconvolto perché non capivo perché non eravamo competitivi. Ora mi sento più forte che mai e non vedo l’ora di migliorare. Ho ancora fiducia al 100% nelle mie capacità e rimango motivato”.

L’obiettivo è sempre quello di crescere: “Ora vorrei dare alla Yamaha alcune buone indicazioni per poter migliorare. La moto ha delle potenzialità, ma abbiamo bisogno di migliore la trazione posteriore. Sono anni che cerchiamo di farlo, ma non è così facile. Miglioreremo perché la Yamaha sta facendo tutto il possibile. Non è facile, ma lavoriamo duro”.

OMNISPORT | 28-12-2020 17:22