MotoGp: Yamaha-Dovizioso, arrivano conferme

Andrea Dovizioso non ha ancora commentato l’indiscrezione di un possibile approdo alla Yamaha come collaudatore dalla prossima stagione.

Il centauro ducatista, accostato nelle scorse settimane anche a Suzuki, Honda, Aprilia e KTM, secondo alcune fonti avrebbe effettivamente avuto alcuni contatti con la scuderia giapponese, e l’operazione sembrerebbe molto vicina alla definizione.

L’agente del pilota forlivese, Simone Battistella, per ora non smentisce e non conferma, ma assicura che presto arriveranno novità importanti.

OMNISPORT | 29-10-2020 17:36