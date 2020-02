MotoGp, Yamaha: Valentino Rossi svela il suo futuro team

La Yamaha ha presentato giovedì mattina la moto e il team ufficiali per la stagione 2020: la livrea resta più o meno la stessa del 2019, le ambizioni sono altissime. In conferenza stampa ci sono tutti: il boss Lin Jarvis, Valentino Rossi, Maverick Vinales e anche il collaudatore Jorge Lorenzo.

Ma tutti gli occhi sono puntati solo sul Dottore, che ha svelato alcuni dettagli importanti sul suo futuro: se continuerà a correre anche nella prossima stagione nonostante i 41 anni di età, sarà nel team satellite della Yamaha, Petronas.

“Da una parte è stato difficile prendere la decisione di smettere con il team ufficiale nel 2021,ma dall’altra parte non è stata una decisione difficile, dato che non voglio continuare se non sono competitivo“, sono le parole del numero 46 riportate da Sky.

Il futuro in Petronas: “Ho chiesto supporto alla Yamaha, hanno risposto positivamente se dovessi decidere di continuare dopo il Mondiale 2020. Il mio primo obiettivo è continuare a correre nel 2021. Abbiamo un team fantastico che è la Yamaha Petronas, hanno dimostrato di essere a un livello davvero alto, sono molto competitivi. Quindi, in caso di passaggio alla Petronas, non cambierebbe molto per me”.

Entrando nei particolari, il Dottore rivela che “in caso di un eventuale passaggio alla Petronas, non sarà per forza per due stagioni come 2021 e 2022. Deciderò anno per anno, credo sia la cosa migliore e anche la Yamaha è d’accordo”.

“Portare alla Yamaha Petronas tutto il mio team di collaboratori nel 2021? Non ne abbiamo ancora parlato, dipenderà molto anche dalla decisione di Quartararo riguardo il suo team, se deciderà di portare nel team ufficiale qualche componente, ma non ne abbiamo ancora parlato”.

Possibile dream team con Jorge Lorenzo: “Sarebbe bellissimo riformare una squadra con Jorge, ma Morbidelli è giovane e veloce”.

