MotoGp, Zarco: "Il dolore mi ha aiutato"

Johann Zarco ha chiuso al terzo posto le qualifiche del Gran Premio di Stiria, ma non partirà dalla prima fila per la penalità inflittagli dopo l’incidente con Morbidelli, che lo costringerà a partire dalla pit lance.

Il centauro del team Ducati Avintia ha comunque compiuto un’impresa, nonostante l’operazione allo scafoide della mano destra: “Non ho tante parole per descrivere la giornata di oggi, quando sono uscito dal box e ho sentito che il dolore era sopportabile ero contento. Sono rimasto molto concentrato per fare pochi giri e sempre di qualità, il terzo posto è una vera sorpresa. Ho imparato tanto sulla moto, cose tecniche che senza dolore non avrei scoperto, sono contentissimo per questo”.

“L’obiettivo sarebbe quello di ottenere alcuni punti, la velocità c’è e questo significa che posso giocarmela con chi mi sta davanti. Sicuramente poi arriverà il dolore, speriamo di sopportarlo per poter arrivare fino in fondo. Non so come sarà, per quello spero nella pioggia domani. Visto che avevo paura di sentir male alla mano, mi son concentrato ancora di più“.

OMNISPORT | 22-08-2020 16:32