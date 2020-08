MotoGp: Zarco sarà operato mercoledì

Johann Zarco si è fratturato lo scafoide del polso destro nel tremendo impatto con Franco Morbidelli del Red Bull Ring. Lo hanno evidenziato alcuni esami approfonditi ai quali si è sottoposto il centauro del Team Avintia, che mercoledì finirà sotto ai ferri a Modena.

L’ex Ktm, però, non intende alzare bandiera bianca in vista del Gran premio della Stiria che si correrà nel fine settimana sempre a Spielberg. “Si tratta di una procedura standard: i medici posizioneranno una vite per riparare l’osso rotto. Sarò di nuovo in Austria giovedì mattina per un controllo medico: se tutto andrà bene sarò in pista” ha raccontato a ‘L’Equipe’.

OMNISPORT | 18-08-2020 15:49