Motomondiale in Thailandia: non c'è ancora il via libera definitivo

"Prima di andare in Thailandia, che è più vicina alla Cina, rispetto al Qatar, abbiamo chiesto ulteriori informazioni e siamo in attesa della risposta. In base a quello che ci verrà comunicato decideremo se andare oppure no". Sono parole di Carmelo Ezpeleta, il boss della Dorna, di qualche giorno fa.

Manca poco più di un mese all’appuntamento e ancora le idee non sono del tutto chiare: non c’è stata alcuna comunicazione al riguardo da parte di Dorna, il Coronavirus non è ancora stato debellato, benché nelle ultime ore ci siano stati dei segnali positivi, e la possibilità di un rinvio, seppur al momento remota, è ancora sul tavolo.

SPORTAL.IT | 19-02-2020 14:01