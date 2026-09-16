A meno di metà campionato dalla fine, quella che sembrava una lotta a due si è ufficialmente tramutata in uno scontro a tre, con un chiaro candidato più forte degli altri

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Il weekend del Gran Premio di San Marino ci lascia in eredità quello che appare ormai come un verdetto, per quanto manchi ancora tanto alla fine del campionato e i distacchi in classifica siano ancora ridotti: Marc Marquez è davvero l’indiziato numero 1 per vincere il titolo e lo ha confermato strappando un successo di autorità sui diretti rivali dell’Aprilia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, con il calvario di quest’ultimo che non sembra voler avere termine.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la nostra disamina sul Mondiale 2026 di MotoGP e su chi, secondo noi, vincerà il titolo iridato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp