Il weekend del Gran Premio di San Marino ci lascia in eredità quello che appare ormai come un verdetto, per quanto manchi ancora tanto alla fine del campionato e i distacchi in classifica siano ancora ridotti: Marc Marquez è davvero l’indiziato numero 1 per vincere il titolo e lo ha confermato strappando un successo di autorità sui diretti rivali dell’Aprilia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, con il calvario di quest’ultimo che non sembra voler avere termine.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la nostra disamina sul Mondiale 2026 di MotoGP e su chi, secondo noi, vincerà il titolo iridato.