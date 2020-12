MotpGp, Alex Marquez non ha rimpianti

Dal Repsol Honda Team alla LCR, ma guai a parlare di ‘retrocessione’. Alex Marquez mette le cose in chiaro e si dice fiducioso in vista della sua nuova esperienza.

“No, non credo ripartirò da zero – ha dichiarato a ‘Motorsport.com’ -. Ho già un anno di esperienza in MotoGP alle spalle: la cosa importante è mantenere il passo dell’ultima parte di stagione per restare costantemente tra i primi otto”.

“Ovviamente sarò in un team dove la pressione sarà minore – ha aggiunto Marquez -. Voglio continuare sulla strada dell’ultima parte di stagione. Non sarà un’altra stagione da rookie perché molte piste già le conosco e perché so come gestire le gomme e il set-up in MotoGp. Quindi sì, continuerò a crescere ma facendo tesoro dell’esperienza già acquisita”.

