Mou ha paura di far tardi allo stadio, ecco come ha risolto

L’ultima volta era finita male in tutti i sensi: pari interno col Valencia a complicare il percorso verso gli ottavi di Champions – il danno – e multa per essere arrivato tardi a Old Trafford, la beffa. Tra polemiche, pettegolezzi, critiche e quant’altro Josè Mourinho non si sta facendo mancare davvero niente in questa stagione al Manchester United. Compresa la caccia alla talpa che spiffera sui social le formazioni che dovrebbero essere top-secret. Per la partita con la Juventus di stasera, però, lo Special One è corso ai ripari. E almeno la multa dovrebbe evitarla. Si giocherà alle 21 come da regolamento la sfida con i bianconeri: per evitare equivoci lo Special One ha deciso infatti di cambiare albergo del ritiro. Non più The Lowry, che si trova piuttosto lontano dallo stadio: la squadra alloggia all’Hilton Garden Inn che dista appena 600 metri da Old Trafford. Impossibile non essere puntuali anche considerando il traffico della città inglese.

COLPA DELLA POLIZIA – Ma cosa era successo lo scorso 2 ottobre per la gara col Valencia? La squadra di Mou lasciò il Lowry Hotel – distante circa 5 km dall’Old Trafford – alle ore 18 locali, arrivando addirittura allo stadio alle 19.16 e iniziando così il riscaldamento con 25’ di ritardo. “Abbiamo lasciato l’hotel alle 18 sperando che 30’ fossero abbastanza per raggiungere l’Old Trafford, com’è normale che sia. Ma questa volta la polizia si è rifiutata di scortarci e siamo venuti da soli – provò a scusarsi il portoghese -. Ci abbiamo impiegato 75’. L’Uefa e l’arbitro erano d’accordo nel farci iniziare 5’ dopo anche perché avevamo bisogno almeno di un’ora e mezza per prepararci. Non è un problema con l’organizzazione ma abbiamo informato che la polizia si è rifiutata di scortarci”.

LA SANZIONE UEFA – La polizia rispose, tramite l’ispettore capo Andy Sutcliffe (“la scorta degli autobus, viene fornita solo nei casi di rischio o minacce di danni ai giocatori. La Polizia ha utilizzato, in passato, veicoli per scortare gli autobus di una squadra, ma dopo una revisione delle nostre priorità di base si è deciso che questo servizio non sarebbe stato più servito in ogni occasione”) e l’Uefa non si impietosì: 5000 euro di multa per essere arrivati tardi allo stadio e altri 10mila per aver costretto l’arbitro a dare inizio alla gara con 10′ di ritardo rispetto all’orario previsto.

SPORTEVAI | 23-10-2018 14:23