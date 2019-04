Mou, Spalletti, Sarri: quando il tecnico perde le staffe in tv

E’ sempre stato un rapporto conflittuale quello tra gli allenatori e le tv, almeno da quando dopo ogni gara i tecnici devono fare il giro delle sette chiese per prestarsi ai microfoni di tantissime emittenti. La lite tra Allegri ed Adani di ieri a Sky vanta numerosi ed illustri precedenti. Una volta Malesani alla Domenica Sportiva arrivò a zittirsi da solo “ora faccio la mummia, così sarete contenti”, dopo le critiche che gli erano state rivolte per un’esultanza smodata sotto la curva al termine di un derby vinto nel match tra Chievo ed Hellas Verona, ma di episodi ce ne sono tanti. Eccone alcuni.

ZENGA CONTRO VARRIALE – E’ il 6 novembre del 2008 quando si crea un grande imbarazzo su Rai2. Walter Zenga boicotta le interviste in seguito ad una sconfitta del suo Catania e Varriale lo critica apertamente per la scelta. Ecco allora andare in scena, sette giorni dopo, uno scontro imbarazzante in diretta con Varriale che attacca: “Lei viola le regole, si conferma uno abituato alle uscite a vuoto”. Zenga replica: “Preferisco le uscite a vuoto che avere a che fare con gente come lei”. Il giornalista accusa: “Deve stare attento a quello che dice”. L’allenatore insiste: “Che paura mi fa, Varriale! Sono qua che tremo”. Pochi giorni dopo, l’11 novembre, tocca a Mourinho che critica in diretta Sconcerti: “Lo so che lei è amico di Mancini”. Il giornalista prova ad abbozzare (“Io sono amico di tutti, anche suo!”) ma Mou o gela: “Mio non lo è sicuramente. Se mi invitasse a cena non ci verrei”.

CONTE CONTRO BOBAN – Il 5 febbraio del 2012 l’atmosfera è caldissima su Sky dopo Milan-Juve e il gol di Muntari non visto dall’arbitro ma in quel match venne anche annullato un gol regolare ai bianconeri per un fuorigioco di centimetri sull’1-0 per la squadra di casa. Nel post-match dagli studi di Sky Boban definisce “comprensibile” l’errore contro la Juve. Con Conte presente per l’intervista, nasce una discussione che si protrae per qualche minuto, con l’allenatore che arriva a dirgli “Togliti la maglia quando dai i giudizi” (in riferimento alla sua fede rossonera). Si passa al 31 gennaio 2016, sotto i riflettori un altro tecnico ex Inter, ovvero Roberto Mancini che dopo un derby in cui Icardi ha sbagliato un rigore e lui è stato espulso per essere stato pizzicato a fare il dito medio ad alcuni tifosi che lo offendevano dagli spalti. La malcapitata è Mikaela Calcagno, che ha la cattiva idea di chiedergli se, l’errore di Icardi dal dischetto, può essere stato causato da alcune sue parole in conferenza. “Questa è una str*****a, dai su. Siamo seri”. La Calcagno non molla, ma rilancia chiedendogli di commentare le immagini del dito medio: “Sì, l’ho fatto. Ho mostrato il dito medio, alcuni tifosi mi hanno insultato e non dovevano essere lì visto che c’erano gli steward. Ora sei contenta? Basta con queste ca…”.

SARRI CONTRO FERRI – Celebri anche le sfuriate di Sarri (che arrivò anche a offendere una giornalista donna, beccandosi del sessista). L’ex tecnico del Napoli in tv se la prese due anni fa con Riccardo Ferri, opinionista di Premium Sport, sbottando: “Se ho chiesto i top player? No, io non ho mai chiesto un ca…a nessuno nella mia vita”. Poi si toglie l’auricolare e se ne v. Prima del caso-Allegri la lite tv più celebre ha visto Spallettiattaccare Caressa, sempre a Sky, dopo Fiorentina-Inter 3-3. Per il tecnico interista Caressa è “reo” di non aver preso posizione in maniera netta sull’episodio decisivo della partita, il presunto fallo di mano di Danilo D’Ambrosio su tiro-cross di Chiesa all’undicesimo minuto di recupero, punito con il rigore: “Ho visto le immagini e ho sentito come le commentavi – l’affondo di Spalletti – I tuoi continui ‘potrebbe essere’, hai detto quattro volte ‘potrebbe essere’. La cosa è chiara, non dovete fare una votazione in base a come siete tifosi. Avete detto ‘potrebbe essere’, invece è petto netto. Non potrebbe essere niente, si vedeva anche dalla panchina. Eravamo sicuri che non fosse mano, lo abbiamo visto tutti e dieci quelli che eravamo in panchina. Non potrebbe essere proprio niente”.

SPORTEVAI | 28-04-2019 10:26