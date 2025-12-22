Mouratoglou lancia Sinner e distrugge Alcaraz per lo choc Ferrero: doppia profezia su Australian Open e 2026

Dal super coach incredulità e stupore per la decisione di Carlos di cambiare allenatore alla vigilia del primo Slam dell'anno: poi la previsione su Jannik.

Quali scenari riserverà il tennis nel 2026? Il dominio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz continuerà, coi due giovani cannibali dello scenario mondiale che si spartiranno ancora tutto, oppure ci sarà spazio per qualche new entry? Se l’è chiesto Patrick Mouratoglou, influente e ascoltatissimo super coach francese che in passato – tra gli altri – è stato al fianco di Serena Williams. In alcuni contributi postati sul suo account Instagram, il tecnico è partito anzitutto da una valutazione sulla clamorosa separazione tra Alcaraz e Ferrero, utilizzando parole ed espressioni molto dure nei confronti del talento spagnolo.

Divorzio Alcaraz-Ferrero, l’ammissione di Mouratoglou

“Nessuno si aspettava una separazione tra loro, è stato uno choc enorme“, il primo pensiero di Mouratoglou. “Pensavamo che questa collaborazione potesse durare per sempre, l’unico dubbio sulla permanenza di Ferrero poteva nascere dal documentario Netflix. Un allenatore deve sentire comprensione dal giocatore, deve avere consapevolezza che il suo lavoro abbia un impatto importante su di lui. Quando si lavora insieme da tanto, è inevitabile che il rapporto cambi e inizi ad assomigliare a una famiglia. Un ruolo importante l’ha senz’altro giocato il fatto che le cose funzionassero alla grande. Nessuno poteva immaginare una rottura“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La previsione sull’Australia: brutte sensazioni su Carlos

Secondo Mouratoglou, la decisione spiazzante di Alcaraz di separarsi da Ferrero avrà conseguenze negative immediate: “È come quando una coppia si sposa e pensi che siano fatti l’uno per l’altro, poi dopo qualche mese i due si separano e non puoi fare a meno di chiederti come e perché sia successo. Quanto accaduto tra di loro conferma che nessuno può sapere davvero cosa succeda dietro le quinte. Quel che è certo è che adesso sarà un periodo difficile per Alcaraz, specialmente con l’Australian Open così vicino nel tempo. Credo che possa pagarne le conseguenze, visto che il torneo s gioca tra meno di un mese”.

Sinner, Alcaraz e il resto del circuito: cosa succederà nel 2026

In seguito il coach francese ha fatto un’altra previsione, stavolta più ad ampio raggio per il 2026: “Ci sono tre opzioni. La prima: Alcaraz e Sinner avranno la stessa differenza di livello e di valori tra loro e gli altri giocatori. Seconda: alcuni giocatori si avvicineranno al loro livello e daranno loro dei problemi, battendoli potenzialmente 1-2 volte nel corso della stagione. Terza opzione: Carlos e Jannik incrementeranno ancor più la differenza rispetto agli altri“. E come andrà a finire? Ci sarà davvero l’inserimento di qualche altro giocatore, del famoso – o famigerato – “terzo incomodo” tra Sinner e Alcaraz?

Per Mouratoglou Jannik e Carlos ancora una spanna sugli altri

“Non credo alla terza opzione – ha sentenziato Mouratoglou – perché è già molto ampia la differenza che Sinner e Alcaraz hanno rispetto agli altri. Allo stesso tempo non vedo nessuno attualmente vicino al loro livello, oppure in grado di batterli 1-2 volte nel corso della stagione. E intendo che lo stesso giocatore batta due volte Jannik o Carlos, oppure una volta l’uno e una volta l’altro. Non vedo nessuno capace di farlo nell’immediato. Il resto dei giocatori necessita di molto lavoro per migliorare in termini di confidenza, nel servizio e negli altri fondamentali. Ad esempio, Ben Shelton è molto forte al servizio, lo stesso si può dire per Zverev, ma non hanno l’efficacia di Alcaraz o Sinner nel chiudere il punto a proprio favore con due soli colpi”.