Mouratoglou difende Zverev dalle accuse di non meritarsi il n°1 del ranking ATP, ma non nasconde l'inferiorità del tedesco rispetto a Sinner e Alcaraz

Non si sa ancora bene quando, ma Alexander Zverev è certo di diventare numero 1 della classifica ATP, una posizione che manterrà almeno fino al 2027. Un traguardo incredibile per il tedesco, arrivato però grazie alla complicità degli infortuni che hanno obbligato Carlos Alcaraz e Jannik Sinner a lunghe assenza dal circuito nel corso della stagione e che per questa ragione è stato sminuito da molti appassionati che non lo ritengono meritevole di questo prestigioso riconoscimento. Un’opinione non condivisa da Patrick Mouratoglou, che in un video pubblicato sul suo canale YouTube ha esaltato Sascha, pur ammettendo la superiorità dello spagnolo e dell’azzurro, per il quale ha previsto anche un futuro ricco di successi.

Mouratoglou: “Zverev n°1 meritato”

Zverev si appresta a concludere quella che senza dubbio è la sua miglior stagione nel circuito considerando soprattutto i traguardi nei tornei del Grande Slam dove si è spinto in semifinale all’Australian Open, in finale per la prima volta a Wimbledon e si è finalmente sbloccato trionfando al Roland Garros prima e allo US Open dopo. Risultati che gli hanno permesso assicurarsi la certezza di diventare numero 1 della classifica ATP per la prima volta, un traguardo che secondo Mouratoglou è pienamente meritato, nonostante sia stato raggiunto grazie agli infortuni che hanno tenuto fermi Alcaraz e Sinner:

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“Zverev potrebbe non essere il miglior giocatore al mondo, ma è il n°1 ed è un riconoscimento totalmente meritato. La tua classifica è il tuo valore, se altri sono infortunati peccato per loro. Credo che un giocatore la prestazione di un giocatore non dipenda solamente da quanto succede in campo, ma anche dall’essere in salute e gestire il proprio corpo. Se uno non si infortuna mai e ad altri invece capita spesso, il primo probabilmente finirà con l’avere una classifica migliore. Guardiamo a Draper, un giocatore pazzesco che però non può mantenere il suo ranking perché subisce troppi infortuni, e questa è parte della sua storia e, da un certo punto di vista, anche del suo valore. La sua salute e la tua condizione fisica fa parte del tutto”.

Mouratoglou: “Sinner e Alcaraz migliori di Zverev”

Il fatto di essere numero non rende però automaticamente Zverev il migliore al mondo, nemmeno per Mouratoglou, che spiegando i pregi del tedesco ha anche specificato come sia convinto che Alcaraz e Sinner rimangano superiori a lui come giocatori: “Zverev è n°1 perché merita di esserlo. Penso che Sinner e Alcaraz siano migliori di lui? Si, ma non sono n°1, Sascha lo è. Credo sia importante dargli il credito, perché ha giocato due Grand Slam essendo super favorito, il Roland Garros dopo l’uscita di Sinner e lo US Open. Teoricamente c’erano altri 128 giocatori che avrebbero potuto vincere ma ha trionfato Zverev, due volte. Ha mostrato anche una grande qualità mentale quando non ha giocato bene vincendo il torneo. Quindi si, magari non è il miglior giocatore, ma è il n°1. Rimanere in salute quando sei un atleta professionista è una qualità e richiede un sacco di lavoro, di professionalità e di sacrifici”.

La convinzione di superiorità di Sinner e Alcaraz rispetto a Zverev è con ogni probabilità dettata anche dalle enormi difficoltà di Sascha ogni volta che si ritrova ad affrontare un altro top player e, soprattutto, contro Jannik e Carlos, con il tedesco che l’anno prossimo sarà chiamato a ribaltare questa rivalità a senso unico con l’azzurro e lo spagnolo per confermarsi ai vertici del tennis maschile.

Mouratoglou consola Sinner con un’incredibile previsione

Infine Mouratoglou ha dedicato un pensiero anche a Sinner, dicendosi triste per l’infortunio che lo ha colpito, ma consolandolo con una previsione molto incoraggiante per il futuro, che a suo parere lo vedrà concludere parecchie stagioni da numero 1 al mondo e quindi piene di trofei importanti: “È triste per Sinner, perché credo sia uno di quei giocatori attenti a rimanere in salute e che compiono i sacrifici necessari, penso sia estremamente serio e disciplinato, ma quest’anno è successo. Non chiuderà la stagione al n°1 ma probabilmente ci riuscirà tante altre volte”.