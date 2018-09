Mourinho a un passo dall'esonero

La panchina di José Mourinho è a rischio dopo la pesante sconfitta subita dal Manchester United a Londra contro il West Ham nel primo match della settima giornata di Premier League. I Red Devils, alla terza sconfitta in sette gare, sono stati piegati per 3-1 dai padroni di casa, a segno con l'ex laziale Felipe Anderson al 5', Yarmolenko al 43' e Arnautovic al 74'.

Inutile la rete di Rashford per gli uomini dello Special One. Pessima prestazione di Paul Pogba, mai in grado di incidere e sostituito nella ripresa. Al posto di Mourinho, ormai inviso a praticamente tutti a Manchester, potrebbe approdare Zinedine Zidane.

SPORTAL.IT | 29-09-2018 15:35