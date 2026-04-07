Mourinho, addio al Benfica dopo l’ultima sfuriata: c’è l’Italia nel suo futuro, la volontà di Jorge Mendes

Dopo l’ultimo flop e le dure parole ai giocatori, il rapporto tra José Mourinho e il Benfica appare ai minimi storici. Jorge Mendes valuta le prossime mosse: possibile futuro tra Serie A e nuove opportunità internazionali.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La tensione tra José Mourinho e il Benfica è esplosa dopo l’ultimo risultato deludente. Il tecnico portoghese ha duramente criticato la squadra nel post-partita. Lo sfogo ha alimentato voci sempre più forti su un possibile addio. Un contesto nel quale si inserisce perfettamente Jorge Mendes, che starebbe già valutando scenari alternativi per il futuro dell’allenatore. In Italia si riaccende l’ipotesi di un ritorno, tra club e Nazionale.

Sfuriata Mou e rottura col Benfica

Il post-partita contro il Casa Pia ha segnato un punto di svolta. Il Benfica ha infatti pareggiato 1-1 contro un avversario modesto allontanandosi, forse irrimediabilmente, dal Porto capolista e anche dallo Sporting secondo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mourinho ha accusato i suoi giocatori di mancanza di concentrazione e intensità. Le parole del tecnico sono state percepite come un attacco diretto allo spogliatoio. All’interno del club la situazione appare sempre più tesa e difficile da ricomporre. Il rapporto tra allenatore e squadra sembra ormai vicino alla frattura definitiva.

Il ruolo di Jorge Mendes e le strategie future

Jorge Mendes osserva con attenzione l’evoluzione della situazione al Benfica. Il potente agente starebbe valutando scenari per un’eventuale uscita anticipata. Nonostante ciò, Mourinho avrebbe espresso il desiderio di continuare il progetto sebbene cambiando diversi calciatori: un’idea che potrebbe non incontrare i favori della società.

La divergenza tra volontà dell’allenatore e dinamiche esterne alimenta incertezza. Il futuro resta quindi sospeso tra permanenza e possibile cambio di panchina.

La suggestione Italia, tra club e Nazionale

In Italia iniziano a circolare voci su possibili scenari futuri per Mourinho. Ciò accade ogni qual volta il fu Special One si libera o appare in procinto di liberarsi. L’ipotesi più suggestiva, al momento senza particolari conferme, riguarda un ruolo da commissario tecnico della Nazionale.

In alternativa si parla di club importanti come Napoli o Milan in caso di cambi in panchina, se invece la Federazione dovesse scegliere di puntare proprio su Conte o Allegri. Molto dipenderà dalle prossime mosse delle attuali guide tecniche delle squadre. Per ora si tratta di suggestioni, ma il nome di Mourinho resta sempre centrale nel mercato.