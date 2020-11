Mourinho affonda il City e Guardiola

Certo, il Manchester City deve ancora recuperare una gara e il campionato è appena iniziato, ma una distanza così importante dalla vetta non si era mai vista con Guardiola allenatore. Almeno non in autunno. I Citizens, infatti, sono ora a -8 dalla vetta occupata dal Tottenham, vincitore proprio contro Ederson e compagni.

Un gol per tempo per il Tottenham nel 2-0 finale con cui la squadra di Mourinho balza in vetta in attesa del big match tra Leicester e Liverpool, che potrebbe di fatto portare il Manchester City a nove lunghezze dalla prima posizione in caso di successo delle Foxes di Rodgers.

Guardiola recupera Aguero, non ancora però al meglio e in panchina per tutta la sfida contro il Tottenham, riuscito a trovare il goal del vantaggio dopo appena 5 minuti con il solito Son, già a nove reti in campionato grazie al sinistro passato sotto le gambe di Ederson per l’1-0 dei suoi.

Il Manchester City crea tanto e conclude molto di più verso la porta avversaria, ma imprecisione e Lloris riescono ad avere la meglio, lasciando i Citizens in svantaggio dopo il fischio della prima frazione. Il Tottenham invece è quadrato e ben disposto da Mourinho, ancora una volta in prima pagina.

Grandi applausi da parte dei tifosi del Tottenham per il cambio di Lo Celso, entrato in campo al 65′ e dopo trenta secondi in rete, liberato da un passaggio di Kane da centrocampo: contropiede fulminante e rasoterra su cui il portiere di Guardiola nulla ha potuto.

Cioè che sconvolge del Manchester City in questa prima parte di stagione è il dato sui goal fatti: appena dieci nei primi otto incontri. la metà di Chelsea e Tottenham. Una vera e propria novità, per la quale ha pesato l’assenza di Aguero, miglior marcatore all-time della società inglese.

Mourinho invece sogna il titolo con il Tottenham, consapevole di avere per le mani un attacco formidabile e allo stesso tempo di una Premier che potrebbe riservare tante sorprese.

OMNISPORT | 21-11-2020 20:37