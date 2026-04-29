Italia, Mourinho allo scoperto sull'ipotesi ct azzurro poi il rimpianto: "La mia Roma è finita"

José Mourinho ha indicato in Malagò e Allegri i preferiti per la presidenza federale e la panchina azzurra. Mentre si avvicina al Real Madrid, ricorda gli anni alla Roma

Anche José Mourinho si è sbilanciato sul futuro della Nazionale, indicando i suoi preferiti per la panchina e per la presidenza e la rotta da seguire per uscire dalla crisi, lasciando spazio anche al rammarico e al pensiero della Roma, “il posto più bello” dove ha allenato.

Mourinho e i preferiti per la Nazionale

Si torna sempre dove si è stati bene, anche per una semplice toccata e fuga, un saluto o una presentazione di uno spot. José Mourinho ha fatto tappa a Milano e si è intrattenuto a lungo con Il Giornale e SportMediaset a parlare di Nazionale, di Roma e della crisi che attanaglia il calcio italiano.

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Lo Special One ha i suoi preferiti per la panchina azzurra e per il ruolo di presidente federale: “Andrei con la combo M&M, Malagò e Max (Allegri,ovviamente, ndr)”. Mourinho, dunque, punta su una scelta totalmente italiana, respingendo l’idea di sè stesso sulla panchina azzurra o di un altro allenatore straniero: “L’Italia ha allenatori con carisma, qualità ed esperienza. Non puoi avere Ancelotti, ma può avere Allegri, Conte e altri…”.

Chi guiderà la Nazionale?

Nel folto elenco di nomi indicati come possibili successori di Gattuso, Allegri ricopre un ruolo di primo piano quanto Antonio Conte, che l’azzurro della Nazionale lo ha già indossato facendo molto bene agli Europei del 2016 nonostante una rosa già indebolita sul piano del talento e della qualità.

Eliminata l’ipotesi Gasperini, blindato dai Friedkin alla Roma a scapito di Claudio Ranieri messo alla porta, rimane in piedi l’affascinante pista Pep Guardiola, che ha voglia di allenare una Nazionale: l’Italia? Perché no, ma dipende dall’ingaggio dello spagnolo. E poi c’è Silvio Baldini, che proverà a dimostrare di valere la panchina della Nazionale negli impegni di giugno.

Mourinho al Real? La clausola col Benfica

C’è qualcosa da cambiare, però, nell’idea di fare calcio. Mourinho indica la rotta e prende come esempio il Portogallo, solo 10 milioni di abitanti, ma “differenze incredibili” con l’Italia: “Di giocatori buoni ne escono ogni settimana, il ct è in difficoltà nello scegliere chi escludere. Ecco perché dico Malagò: lui saprebbe come cambiare la struttura di base”, ha proseguito il tecnico ora al Benfica.

Di certo, per lo Special One non è ancora tempo di pensare a guidare una Nazionale. Sempre più insistenti sono le voci di un ritorno al Real Madrid, con Florentino Perez particolarmente furioso per la stagione da “zeru tituli” intenzionato ad affidargli la panchina dopo il triennio 2010-2013 post triplete all’Inter e il record di punti nella Liga vinta nel 2012 (100 punti, primato eguagliato l’anno dopo dal Barcellona).

Il contratto con il Benfica scade nel 2027, ma con 3 milioni pagati entro 10 giorni dall’ultima partita della stagione in corso, il Real Madrid coprirebbe la clausola rescissoria presente nell’accordo tra l’allenatore e il club lusitano. Entro un paio di settimane Mourinho potrebbe essere ufficializzato dai blancos.

Amarcord Mou e il pensiero alla Roma

Nel frattempo, nel suo viaggio tra presente, futuro e passato, José Mourinho ha parlato anche della Roma. In un’intervista a Il Giornale, ha incensato la piazza giallorossa: “Non ho mai sentito un ambiente così incredibile intorno a una squadra di calcio. Nemmeno quando ho vinto la Champions ho visto una festa così pazzesca quando abbiamo vinto la Conference”. Poi, un colpo letale inferto con amarezza: “La mia Roma è finita. Ma nessuno osi prendersela con i tifosi, non è colpa loro se non si vince”.