Mourinho, attacchi sui social: tutti contro lo Special One

Un vero e proprio tiro al bersaglio. Questo è quanto sta accadendo in Inghilterra, dove la notizia (tutta da verificare) secondo la quale José Mourinho dovrebbe essere licenziato questo fine settimana qualunque risultato ottenga contro il Newcastle di Benitez ha scatentato l’ambiente del calcio. Ad aprire il fuoco è stato Gary Neville, in un tweet di Sky Sport UK che è diventato virale e dove afferma che nella partita contro il Valencia in tribuna vedeva soltanto gente che si annoiava e ha poi definito «marcia fino al midollo» la situazione interna al Manchester United, dove i giocatori sembrano remare contro l’allenatore in attesa del suo licenziamento.

Indizio importante è stato un like di Antonio Valencia su Instagram ad un post che prendeva in giro il suo allenatore, al quale ovviamente sono seguite le scuse ufficiali del terzino ecuadoriano ma che non hanno convinto nessuno. Ad ogni modo dopo questo pesante rumor i tweet contro Mourinho non si sono fatti attendere. Robbie Savage, ex calciatore gallese cresciuto nelle giovanili dello United a proposito dei match di oggi ha affermato: «Se il Manchester United stesse giocando nel tuo giardino e contemporaneamente in tv stessero trasmettendo Liverpool-Manchester City….chiuderesti le tende». Il destino dello Special One sembra dunque segnato, ma a sognare sono anche i tifosi interisti perché sui social sono in tanti che auspicano un suo ritorno in nerazzurro, dopo che otto anni fa aveva ottenuto l’incredibile triplete rimasto nel cuore dei sostenitori della squadra milanese.

SPORTEVAI | 06-10-2018 11:15