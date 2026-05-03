Mourinho aveva ragione: Porto campione ma la polemica del Benfica è virale

Il Porto torna sul trono dopo anni difficili. Intanto il Benfica scatena la bufera contro l’arbitraggio, riaprendo il dibattito sul sistema.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il calcio portoghese vive una delle sue settimane più intense tra gloria e polemiche. Il Porto conquista il titolo con una vittoria sofferta e carica di significato, tornando al vertice dopo anni complicati. Protagonista assoluto Gabri Veiga, simbolo di un progetto ambizioso e internazionale. Sullo sfondo, le parole e le tensioni legate a José Mourinho sembrano trovare nuove conferme. Dall’altra parte, il Benfica alza la voce sul tema degli arbitraggi, trasformando il finale di stagione in un caso mediatico.

Il Porto torna re con il “progetto spagnolo”

Il successo del Porto non è casuale, ma il risultato di una ricostruzione profonda e coraggiosa. Sotto la guida dirigenziale di André Villas-Boas e con intuizioni tecniche mirate, il club ha puntato su talento giovane e identità di gioco. Dopo stagioni difficili, la scelta di affidarsi a Francesco Farioli – che un anno fa di questi tempi viveva la terribile delusione Ajax, valutando anche il ritorno in Italia – ha restituito equilibrio e solidità difensiva. La vittoria contro l’Alverca, decisa dal gol di Bednarek su assist di Gabri Veiga, è l’emblema di una squadra concreta. Un titolo costruito con resilienza, organizzazione e una nuova mentalità vincente.

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Gabri Veiga guida l’epica del Do Dragão

Nel momento decisivo, è stato Gabri Veiga a prendersi la scena e trascinare i Dragões. Il suo talento ha acceso la manovra offensiva e dato qualità a ogni azione chiave. L’assist per il gol decisivo rappresenta solo una parte del suo impatto totale sulla stagione. Attorno a lui, giocatori come Samu e Borja Sainz hanno contribuito a creare un sistema dinamico ed efficace. Il Do Dragão ha celebrato non solo una vittoria, ma la nascita di un nuovo leader tecnico e simbolico. Che, tra l’altro, sfiorò l’Italia tre anni fa. Il Napoli lo voleva fortemente ma alla fine dovette rinunciare perché sul giocatore piombò forte l’Al Ahly con un offerta, manco a dirlo, multimilionario. Il centrocampista spagnolo poi si pentì e l’opportunità di fare ritorno nel Vecchio Continente gliel’ha concessa il Porto.

Benfica furioso: polemica arbitrale virale

Se a Porto si festeggia, a Lisbona si respira tensione e rabbia dopo il pareggio del Benfica contro il Famalicão. Il club ha duramente criticato l’arbitraggio di Gustavo Correia, denunciando decisioni ritenute decisive. Il gesto simbolico di assegnare ironicamente l’MVP al direttore di gara ha fatto rapidamente il giro del web. Anche il presidente Rui Costa ha espresso indignazione, parlando di episodi “inaccettabili”. In questo clima acceso, le parole di Mourinho sul sistema calcistico tornano d’attualità, alimentando un dibattito che va oltre il campo. Intanto, lo Special One pianifica già l’addio.