Mourinho, che beffa alla prima in casa col Benfica: i tifosi già lo scaricano. Sneijder al veleno su José: “Vergognoso”

Primi problemi per Mourinho sulla panchina del Benfica, con i tifosi che sui social lo hanno scaricato dopo che alla prima in casa non è andato oltre il pari contro il Rio Ave

Non è iniziata al meglio la seconda avventura di José Mourinho sulla panchina del Benfica. Dopo l’incoraggiante 3-0 all’esordio l’AVS, lo Special One ha fallito alla prima in casa davanti al proprio pubblico non andando oltre il pareggio contro il Rio Ave, scatenando già l’ira dei tifosi. Contro il tecnico portoghese si è scagliato anche il suo ex giocatore ai tempi dell’Inter, Wesley Sneijder, che nel commentare alcune dichiarazioni del suo vecchio allenatore ha attaccato Mourinho senza giri di parole.

Mourinho, la prima in casa è una beffa

L’esordio per 3-0 contro l’AVS sembra già essere solo un ricordo per Mourinho, incappato nel suo primo scivolone al ritorno in patria alla guida del Benfica, che alla prima in casa da quando José siede sulla panchina del club di Lisbona è stato frenato dal Rio Ave sull’1-1 al termine di una partita stregata per lo Special One, che ha visto la sua squadra 19 volte, vedersi annullare una rete al 60’ (con tanto di polemiche), trovare il vantaggio all’86’ e poi vedersi rimontare nel recupero finale.

I tifosi scaricano già Mou

Un primo passo falso che non è stato affatto digerito dai tifosi del Benfica, che sui social si sono subito scagliati contro Mourinho per il pareggio contro una squadra di livello nettamente inferiore nonostante sia arrivato da poco sulla panchina del Benfica. “Non è passata nemmeno una settimana da quando avremmo dovuto vincere tutto con Mourinho, non è vero? Avevano giurato che saremmo diventati i migliori. Ha una squadra, non ci sono scuse” è il pensiero di un tifoso, mentre c’è chi teme addirittura un’umiliazione in futuro per la squadra di Lisbona: “Deve essere davvero vergognoso che una squadra forte come il Benfica abbia un allenatore così antiquato. Inoltre, umilierà il Benfica dopo la sua partenza”. Nel mirino dei tifosi oltre allo Special One anche l’ex Milan ora dirigente del Benfica Rui Costa: “José Mourinho e Rui Costa possono fare le valigie e andarsene. Stanno solo distruggendo il club”.

Sneijder: “Mourinho vergognoso”

Nono solo i suoi tifosi però sembrano avercela con Mourinho, anche un suo storico ex giocatore come Sneijder, che ha commentato duramente alcune dichiarazione dello Special One sul suo addio al Fenerbahce (queste le parole dell’allenatore portoghese: “Ho fatto un errore andando al Fenerbahçe; non era il mio livello culturale, non era il mio livello calcistico, non era il mio livello. Ovviamente, ho dato tutto fino all’ultimo giorno, ovviamente ho dovuto piangere, come sta facendo ora Bruno, perché a nessuno piace andarsene, ma allenare il Benfica significa tornare al mio livello, e il mio livello è allenare i più grandi club del mondo”), scagliandosi contro il tecnico con cui ha condiviso forse l’esperienza e i successi più importanti della sua carriera senza utilizzare giri di parole come riportato da A Bola: “Non è stato intelligente da parte sua dire una cosa del genere. E lo sapeva già. Non avrebbe dovuto dire una cosa del genere, perché, soprattutto in Turchia, non avrebbero mai preso bene parole del genere. Penso che sia stato vergognoso”.