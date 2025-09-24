Mourinho choc: per allenare il Benfica vado in rosso. Poi la sfuriata sugli arbitri

Lo Special One smentisce le cifre circolate sul suo ingaggio e dopo il pari interno col Rio Ave al debutto casalingo torna ad accusare i fischietti

Da quando è tornato nel “suo” Portogallo si parla ogni giorno di lui, nel bene certo ma anche nel male. Josè Mourinho è Special più che mai da allenatore del Benfica. Sia quando parla, sia quando allena, sia quando si mormora sul suo super ingaggio. L’ex allenatore dell’Inter ha voluto fare chiarezza su tutto dopo il deludente 1-1 interno del Benfica al debutto davanti a suo pubblico contro il Rio Ave.

Quanto guadagna Mourinho?

Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, Mourinho arriverebbe a guadagnare 16 milioni di euro lordi a stagione, cifra che potrebbe salire a 18 milioni di euro nel 2027, al Benfica . Il club lusitano ha smentito queste indiscrezioni sullo stipendio dello Special One, che a sua volta ha voluto chiarire tutto coram populo.

La provocazione dello Special One

“Se restassi a casa fino a giugno, guadagnerei di più che lavorando al Benfica. Non si può nemmeno dire che sono qui gratis; sono qui in perdita – ha dichiarato in conferenza stampa – restare a casa però non fa per me. Mettermi alla prova, correre rischi, essere esposto a vittorie e sconfitte: queste sono le cose che mi nutrono.

Poi Mourinho ha analizzato il passo falso della sua nuova squadra: “Il primo tempo è stato debole, poi abbiamo fatto un buon secondo tempo, entro i nostri limiti. Il secondo tempo è stato dominante, aggressivo, con occasioni, giocando sempre nella metà campo avversaria. I due giocatori subentrati hanno dato alla partita un carattere diverso, ma non voglio dire che abbiano giocato una partita grandiosa”.

L’attacco agli arbitri

Inevitabile alla fine l’attacco agli arbitri, un must per Mou: “Se questo è il nuovo calcio, dove un gol viene annullato perché un piede pesta quello di un altro… non mi piace questo nuovo calcio. Non può non essere concesso. È tremendamente ingiusto. È un risultato terribile per noi. La partita è andata come voleva il Rio Ave, e l’arbitro l’ha aiutato. Non c’è molto che possiamo fare. Quello che possiamo fare è giocare come abbiamo fatto nel secondo tempo”-