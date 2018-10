Mourinho, conferenza lampo: 262 parole

Il rapporto tra José Mourinho e i giornalisti di Manchester è ormai ai minimi termini. Il tecnico dello United ha convocato una conferenza stampa alle 8 del mattino, ed ha risposto ai cronisti solo per tre minuti e trenta secondi prima di alzarsi e andarsene.

"I motivi per cui la squadra è in difficolta? Sono diversi. Posso dirveli? No. Niente vittorie casalinghe. Tre partite, tre pareggi, non abbiamo assaggiato la sconfitta ma neanche assaporato la vittoria. Esonero in caso di mancata vittoria? Lo accetto". I tabloid hanno contato anche le parole utilizzate per rispondere alle domande: 262.

SPORTAL.IT | 05-10-2018 12:35