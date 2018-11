Mourinho demolisce i giovani dello United

José Mourinho attacca i giovani giocatori del Manchester United: "Qui ci sono giocatori che mancano di maturità, e voglio essere chiaro quando parlo di questo argomento. Intendo dire maturità a livello personale. Prima avevamo più uomini, eravamo più maturi, eravamo più preparati per la vita, eravamo meno protetti. Adesso sono bambini viziati, i ragazzi di oggi hanno una vita diversa, un ambiente più semplice e sto parlando delle persone che vivono attorno ai giocatori. Queste persone danno loro troppo affetto e troppe scuse. Le persone maturano molto più lentamente ora".

Poi fa nomi e cognomi: "Luke Shaw ha un grandissimo potenziale, ma al momento solo quello. poi non sa come comportarsi e allora il potenziale rimane teorico. artial, Lingard e Rashford sono giovani e con grande potenziale, ma alla fine della giornata tutto si riduce a una parola che non posso dire. Diciamo che a loro mancano un po' di carattere e un po' di personalità".

SPORTAL.IT | 23-11-2018 16:45