Mourinho è pronto a tornare: spuntano due ipotesi clamorose

“Voglio vincere il quinto campionato e la Champions League con un terzo club”.

Più che indizi, quelli lanciati da José Mourinho relativamente al proprio futuro sono dei segnali degni di un rebus o di una caccia al tesoro.

Dopo l’esonero dal Manchester United il tecnico portoghese vuole tornare presto su una panchina ed è animato da una voglia di riscatto in grado di far dormire sonni tranquilli al presidente che lo metterà sotto contratto.

L’identikit della squadra misteriosa indicata dallo Special One per ripartire non lascia molti spazi all’immaginazione. Scartate Porto e Inter, oltre al Real Madrid dove è tornato Zinedine Zidane, le opzioni sul tavolo portano o portavano a Bayern Monaco e Psg come uniche big d’Europa pronte a lottare per la Champions.

E invece, ecco la sorpresa, che saprebbe di depistaggio, visto che le società avvicinate a Mou non appartengono certo all’élite del calcio europeo. Secondo L’Equipe, che cita alcune indiscrezioni provenienti dall'entourage del tecnico, il futuro del tecnico di Setubal potrebbe essere sì in Francia, ma non a Parigi, bensì sulla panchina di Lione e Monaco. L’ipotesi, che avrebbe del clamoroso, si scontra però con le cifre dell’ingaggio di Mourinho, che sembra troppo elevato per le casse di entrambe le società.

A far partire il tutto è stata l’intervista alla ‘France Press’ nella quale Mou non ha smentito: "Se dicessi di no, non sarei onesto. Ma se dico di sì, poi cominciate a speculare sui club che potrebbero interessarmi".

Per il momento da scartare è solo l’ipotesi Psg, nonostante la collaborazione con BeInSports, di proprietà dell'emiro del Qatar.

Tra Lione e Monaco potrebbe spuntarla la squadra del Principato, a caccia di riscatto dopo un’annata sofferta e il cui tecnico Leonardo Jardim appartiene alla scuderia di Jorge Mendes, l’agente di Mourinho.

SPORTAL.IT | 27-03-2019 18:30