Mourinho attacca ancora: "Troppi errori degli arbitri e il Var sbaglia anche di più"

Lo Special One è tornato a puntare il dito contro gli arbitri e il VAR anche in Portogallo, dopo settimane tesissime per il Benfica

Il gesto delle manette a Tagliavento, le polemiche con Chiffi e quella notte maledetta a Budapest con la Roma, targata Taylor, mai digerita da José Mourinho. L’ex tecnico del Fenerbahce – che anche in Turchia si era lamentato dei fischietti spesso e volentieri – torna ad attaccare gli arbitri anche dal Portogallo. Già nelle scorse settimane, Mourinho era finito sotto indagine per alcune dichiarazioni contro direttore di gara di Benfica-Gil Vincente. Il club di Lisbona, con tanto di comunicato ufficiale, aveva sostenuto il proprio tecnico ma, a distanza di settimane, Mourinho è tornato ad essere un fiume in piena e sempre contro gli arbitri.

Mourinho torna ad attaccare gli arbitri

Alla vigilia della gara del suo Benfica il tecnico portoghese si è nuovamente scagliato contro gli arbitri: “Sono solo un allenatore e guardo le partite con gli occhi di un allenatore. Anche quando non alleno le squadre coinvolte, non posso guardare senza gli occhi di un allenatore. Ci sono state pessime prestazioni da parte della squadra arbitrale, compresi i VAR, che sono più importanti, a volte anche di più degli arbitri in campo, e che spesso fanno peggio di loro.”

Mourinho spiega problemi tra arbitri e presidenti

Conclude poi il tecnico portoghese che rincara la dose e spiega i problemi tra arbitri e presidenti: “I problemi tra i presidenti e arbitri sono quasi una cosa storica ma poi, quando le emozioni si placano, emerge la sensazione di essere uniti per il bene del calcio portoghese e per risolvere alcuni problemi. A volte, non è niente di nuovo o allarmante.”

Mourinho difende la storia del Benfica

Il tecnico portoghese ha poi aggiunto un’altra frecciatina agli arbitri, a difesa della storia del Benfica: “Il Benfica ha una storia fantastica con la Coppa del Portogallo. Manca solo una coppa che doveva essere vinta, come tutti sappiamo, la scorsa stagione. E ancora aggiunge Mourinho: “Sarebbe dovuta andare al Benfica, e non per motivi estranei all’essenza del gioco.”

