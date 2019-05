Mourinho non andrà al PSG. Lo ha dichiarato, in maniera chiara, lo stesso Special One. "E' impossibile. Non posso pretendere di allenare un club dove c'è già un tecnico", le sue parole rilasciate all'Equipe.

Dopo aver chiuso la sua avventura con il Manchester United, Mourinho è alla ricerca di un nuovo progetto da cui ripartire. Si parla, con insistenza, di un suo possibile ritorno in Italia. Il nome del portoghese è stato accostato anche alla Roma.

SPORTAL.IT | 15-05-2019 07:26