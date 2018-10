Mourinho fa acquisti in Italia: cercasi centrale

Mourinho è sempre più sotto i riflettori. Dopo la vittoria, in rimonta, contro il Newcastle, lo Special One si è lasciato andare ad un durissimo sfogo (insulti all’uscita dal campo) che ha portato la FA ad aprire un'inchiesta nei suoi confronti. L’ennesimo problema in un inizio di stagione in salita, non solo per i risultati scadenti dei suoi Red Devils (nota anche la diatriba con Pogba).

L'ex tecnico dell'Inter, tuttavia, si sete ancora, saldamente, alla guida del Manchester United e starebbe pensando a come rinforzare la squadra durante la finestra di mercato di gennaio. L'obiettivo dichiarato (già dalla scorsa estate) sarebbe un centrale difensivo di grande valore internazionale, così da puntellare un reparto arretrato che non sembra, al momento, impenetrabile.

Sarebbero ben tre i nomi sul taccuino dell’allenatore portoghese, tutti impegnati nel campionato italiano. La stima nei confronti di Koulibaly, blindato da De Laurentiis al Napoli (ha un contratto garantito sino al 2023), è nota da tempo. Piacerebbe tantissimo anche Skriniar, in forza all'Inter (e cercato anche dal Barcellona). L'ultimo sogno sarebbe Romagnoli, 23enne difensore centrale del Milan, destinato a diventare una bandiera del club rossonero. Mourinho si augura che i vertici della propria società riescano a trovare la maniera di strappare uno di questi tre giocatori alle rispettive squadre, così da rendere la sua difesa decisamente migliore.

Mourinho non ha nessuna intenzione di lasciare nulla di intentato in questa travagliata stagione in cui sta seriamente rischiando anche l'esonero. A gennaio, Napoli, Inter e Milan, potrebbero ricevere un'offerta monster per i propri assi. Lo Special One è pronto a fare acquisti nel Bel Paese.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 08:00