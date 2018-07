Mourinho fa il guastafeste, Inter e Juventus tremano

Quali sono state le squadre protagoniste del mercato estivo 2018? A meno di un mese dalla chiusura delle trattative, quest’anno anticipata, è fin troppo facile collocare la Juventus al top, complice ovviamente l’acquisto di Cristiano Ronaldo. Le altre grandi d’Europa, invece, sono state invece a guardare o quasi, con la parziale eccezione del Barcellona. Il Real Madrid è ancora sotto shock per l’addio del portoghese, preceduto da quello di Zidane, e pure le grandi della Premier non stanno dando vita a colpi in serie. Tra le formazioni attese però a un gran finale c’è il Manchester United di José Mourinho, che finora ha messo in rosa i soli Diogo Dalot e Fred. Troppo poco per colmare il gap dai cugini del City e allora ecco che lo Special One è pronto ad un inizio agosto da protagonista. Previsti acquisti in ogni reparto, a cominciare dalla difesa, dove, secondo quanto riportato dal 'Daily Mirror', i giocatori messi nel mirino sarebbero almeno quattro: due protagonisti del Mondiale, l’inglese del Leicester Harry Maguire e il colombiano del Barcellona Yerry Mina, ma anche due stelle della Serie A come Leonardo Bonucci e Milan Skriniar.

Sì, proprio l’ex colonna della Juventus, decisa a tornare in bianconero dopo un solo anno a Milano e lo slovacco ex Sampdoria, già leader della retroguardia dell'Inter. Difficile che i nerazzurri aprano alla cessione di Skriniar, mentre su Bonucci tutto è in divenire. Il centrale della Nazionale sembra prendere in considerazione solo il ritorno a Torino, cui accompagnare anche un’emblematica riduzione dell’ingaggio e da effettuare in uno scambio alla pari con Mattia Caldara, pronto a vestirsi di rossonero prima ancora di debuttare con la Juventus in una gara ufficiale. L’operazione tra le due squadre è comunque molto delicata, perché coinvolge anche Gonzalo Higuain e perché la discesa in campo del Manchester potrebbe stravolgere i termini economici dell’affare e fornire denaro prezioso ai rossoneri oltre che un ingaggio da sogno a Bonucci.



Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 28-07-2018 23:15