Mourinho fa l'impresa, poker di Lewandowski

La penultima giornata dei gruppi A-D di Champions League compone buona parte del quadro degli ottavi di finale. Già certi sette nomi, manca solo quello della seconda classificata del gruppo dell’Atalanta: in corsa tre squadre, ma la Dea sarà qualificata in caso di vittoria e mancato successo della Dinamo Zagabria contro il Manchester City.

Spettacolo tra Real Madrid e Psg: rimonta finale dei francesi che blindano il primo posto. Bayern Monaco a valanga: Lewandowski ne fa quattro, ritorno in Champions con il brivido per Mourinho: il Tottenham fa l’impresa rimontando da 0-2 a 4-2 contro la Stella Rossa. Nel gruppo della Juventus l'Atletico Madrid trema: Bayer a -1 dopo la vittoria in Russia.

Gruppo A

Galatasaray-Bruges 1-1

11’ Buyuk (G); 92’ Diatta (B)

Real Madrid-Psg 2-2

17’, 79’ Benzema (R); 81’ Mbappé (P); 83’ Sarabia (P)

Classifica: Psg 13; Real Madrid 8; Bruges 3; Galatasaray 1

Gruppo B

Stella Rossa-Bayern Monaco 0-6

14’ Goretzka (B); 53’, 60’, 64’, 68’ Lewandowski (B); 90’ Tolisso (B)

Tottenham-Olympiacos 4-2

6’ El Arabi (O); 19’ Semedo (O); 46’ pt. Alli (T); 50’, 77’ Kane (T); 73’ Aurier (T)

Classifica: Bayern 15; Tottenham 10; Stella Rossa 3; Olympiacos 1

Gruppo C

Atalanta-Dinamo Zagabria 2-0

27’ rig. Muriel (A); 47’ Gomez (A)

Manchester City-Shakhtar 1-1

47’ 56’ Gundogan (A); 69’ Solomon (D)

Classifica: Manchester City 10; Shakhtar 6; Dinamo 5; Atalanta 4

Gruppo D

Juventus-Atletico Madrid 1-0

47’ pt. Dybala (J)

Lokomotiv-Bayer 0-2

11’ aut. Zhemaletdinov (B); 54’ L. Bender (B)

Classifica: Juventus 13; Atletico Madrid 7; Bayer 6; Lokomotiv 3



SPORTAL.IT | 26-11-2019 23:33